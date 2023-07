2023年07月11日 12時30分 ソフトウェア

Windows 95や98などの古いWindows向けにオンラインアップデートを提供する「Windows Update Restored」



Windows 95やWindows 98、Windows NT 4.0といったWindowsの古いバージョン向けにMicrosoftがリリースした「最終バグ修正プログラム」および「ソフトウェアアップデート」をまとめたプロジェクトが「Windows Update Restored」です。



Windows 95, 98, and other decrepit versions can grab online updates again | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2023/07/windows-95-98-and-other-decrepit-versions-can-grab-online-updates-again/





古いバージョンのWindowsは、記事作成時点のWindows 11のような組み込み式のアップデーターではなく、Windows Update用のウェブアプリに依存しており、これは記事作成時点では全く機能しなくなっています。そのため、MicrosoftはWindows 95およびWindows 98向けのソフトウェアアップデートを公式サイト上で配布していたのですが、これも2011年半ばには削除されました。



そのため、古いWindowsにソフトウェアアップデートを適用するにはサードパーティー製のインストーラーを使用する必要があり、それでもサポートするアップデートをまとめてカバーすることはできませんでした。





このように、Microsoft公式からのソフトウェアアップデートを入手することが困難になったものを、独自にまとめて公開しているのが非公式プロジェクト「Windows Update Restored」です。「Windows Update Restored」ではMicrosoftが過去に公開したソフトウェアアップデートを軽く修正したものをホストしています。



Windows Update Restored: Fix Windows Update On Windows 95. 98, ME, 2000, and XP

http://windowsupdaterestored.com/





「Windows Update Restored」は、MicrosoftがWindows Updateとして配布したOS向けのセキュリティ更新プログラム、オプションのセキュリティ更新プログラム、ドライバー更新プログラム、その他のソフトウェアなどをストックするウェブサイトであり、アップデートは手動で実行する必要があります。つまり、Windows Updateの自動更新機能を復元するものではないというわけ。



「Windows Update Restored」をチェックした海外メディアのArs Technicaは、「Windows Update Restoredのバージョン3.1(記事作成時点での最新バージョン)は、Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows Me、Windows 2000の一部バージョンをサポートしています」と言及。



ただし、Windows 2000やWindows XPのような2000年代初頭にリリースされたWindowsを利用している場合は、同様のプロジェクトである「Legacy Update」を利用することをArs Technicaは推奨しています。また、Windows 2000およびWindows XPの場合は、Microsoft公式のアップデートカタログからもソフトウェアアップデートを入手することが可能です。



なお、「Windows Update Restored」はセキュリティプロトコルのTLSに対応しておらず、Internet Explorer 5.0以降のブラウザで利用可能。推奨バージョンはInternet Explorer 5.5以降で、Internet Explorer 5.5は以下からダウンロード可能です。



Internet Explorer downloads - Windows Update Restored

http://windowsupdaterestored.com/en/ie.htm





また、Ars Technicaは「言うまでもなく、アップデートが可能だからといって、これらの古いWindowsが最新のインターネット環境で安全に使用できるというわけではありません。Windows 95のアップデートは2001年に停止しており、Windows 98とMeは2006年にアップデートが終了しました。これらのOS向けのソフトウェアアップデートが入手できるからといって、これらが古いものであるという事実は変わりません」と述べ、あくまでも古いWindowsに搭載されているゲームをプレイしたり、古いUIを楽しんだり、思い出に浸ったりするために利用すべきであり、インターネットに接続して使用することは避けるべきと言及しています。