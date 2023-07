Google初の純正折りたたみスマホ「Google Pixel Fold」で写真を撮りまくってみたよレビュー

・関連記事

折りたたみ式スマホ「Pixel Fold」を自分で修理できる仕組みをGoogleがiFixitと公式で提供予定、バッテリー・ディスプレイ・充電ポートなどが修理可能 - GIGAZINE



Google初の折りたたみスマホ「Pixel Fold」や大規模言語モデル「PaLM 2」などが発表された「Google I/O 2023」まとめ - GIGAZINE



「AIを利用したAndroidスマホのカスタマイズ」「折りたたみデバイスのUI最適化サポート」「Android 14 Beta 2のリリース」などAndroid関連の新発表が盛りだくさん - GIGAZINE



Google Pixel Foldが使用開始4日で壊れたという報告、画面保護に難ありか - GIGAZINE



Samsungの折りたたみ型スマホ「Galaxy Z Fold3 5G」「Flip3 5G」はバッテリーの持ちはどれくらいなのか?実際に調べてみた - GIGAZINE

2023年07月10日 09時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.