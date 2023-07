交通の邪魔になっている自動運転ロボタクシーを三角コーンで妨害する試み、方法はまさかの「ボンネットに置く」

サンフランシスコではゼネラルモーターズ傘下のCruiseやGoogleのグループ会社であるWaymoが、運転手なしで走行する自動運転車を用いたロボタクシーを運用しています。しかし、 ロボタクシーは街の交通に大混乱を引き起こしている として地元住民からは反発を招いており、中には三角コーンを用いてロボタクシーの妨害をするグループが出てきています。 Grumpy Locals Are Sabotaging Cruise and Waymo Robotaxis With Traffic Cones https://www.thedrive.com/news/rebels-are-disabling-waymo-cruise-robotaxis-with-traffic-cones ロボタクシーはこれまでに複数の問題を引き起こしたことが報告されています。一例として、2023年5月には消火活動中の火災現場に接近してきたロボタクシーを、警官が発煙筒を用いて止めた事例があります。 自動運転車に「止まれ!」と声をかける警官の様子が話題に - GIGAZINE

2023年07月07日 13時24分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.