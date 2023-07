2023年07月07日 12時00分 メモ

「ブルーアーカイブ」への規制強化に反発したファンの署名によって韓国のゲームレーティング組織による約7700万円の不正流用が発覚



韓国でゲームのレーティングやチェックを行うゲーム物価管理委員会(GRAC)が約7億ウォン(約7700万円)を不正に流用していたことが内部監査によって判明しました。この内部監査は約5500人が署名した嘆願書によって行われ、その署名者の多くがスマートフォン向けの学園RPG「ブルーアーカイブ」のファンだと報じられています。



파도 파도 괴담만…게임물관리위원회, ‘곪아 썩어가던’ 내부사정 만천하에 공개 - 인사이트코리아

http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=114023





South Korean game regulatory agency investigated for corruption | Pocket Gamer.biz | PGbiz

https://www.pocketgamer.biz/news/81900/south-korean-game-regulatory-agency-investigated-for-corruption/





Anime game fans got so angry about a nudity-related age rating they brought down South Korea's 'festering and rotting' game rating agency for corruption | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/anime-game-fans-got-so-angry-about-a-nudity-related-age-rating-they-brought-down-south-koreas-festering-and-rotting-game-rating-agency-for-corruption/





事の発端は、2022年10月にGRACが韓国国内における「ブルーアーカイブ」の年齢区分を「15歳以上」から「18歳以上」に引き上げることを決定したことでした。GRACは「ブルーアーカイブ」に「18歳未満の児童に有害となるわいせつや暴力等の表現が直接的かつ具体的に描かれたゲームの内容やモチーフ、性的表現、暴力、不適切な表現(暴言)、射幸心の煽り」があると指摘し、運営企業のNEXONに対してゲームの年齢制限を引き上げるか該当するシーンを変更するように指示しました。



その結果、NEXONはそれまでのゲームの対象年齢を18歳以上に引き上げ、同時にこれまでと同じ15歳以上の制限となる「表現を控えめにしたバージョン」をリリースすると発表。しかし、この対応に納得のいかないユーザーはGRACに対して強い不満を抱きました。



A Letter from PD Kim YongHa (2022-10-04)

https://m.nexon.com/forum/thread/101347





そんな中、GRACに対する調査と公的監査を求める請願書が提出されました。この嘆願書は、2017年にGRACが構築した「自己等級分類ゲーム物統合事後管理システム」と呼ばれるレーティングに関わるシステムが正しく機能していないという指摘に提起されたもので、韓国民主党のイ・サンホン議員による呼びかけのもと、GRACに不満を抱く「ブルーアーカイブ」のファン5489人が署名を行っていました。



その結果、GRACへの監査が本当に行われ、2023年6月末に韓国の文化体育観光部は、GRACが約7億ウォン(約7700万円)を不正に流用していたと発表しました。文化体育観光部によれば、GRACは作業を完了していないのに業者に代金を支払ったり、虚偽の資料を作成したりと、組織ぐるみで不正行為を行っていたとのこと。この不正な業務は、新しいレーティングシステムやそれに基づくブロックチェーン関連サービスの検証で行われていたそうです



文化体育観光部は「GRACの内部統制がまったく機能していなかった」と指摘し、GRACの人事をすべて交代して組織改編を行うことを明らかにしました。また、GRACの責任者と関連のあった業者については刑事告発を行い、損害賠償請求などを通じて損害額の国庫還付を行うとしています。



イ議員は自身のブログの中で、「一緒に嘆願書に署名をしてくださった5489人のゲームユーザーがいなかったら、今回の件は水面下に沈んだままでした。疑惑を明らかにするために貴重な時間を割いて国会まで歩いてきた5489人のユーザーにはもう一度深く感謝申し上げます」と述べています。