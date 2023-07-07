2023年07月07日 11時21分 メモ

規制当局からの訴訟に直面している仮想通貨取引所のBinanceで上級幹部が複数辞任したことが報じられる



世界最大級の仮想通貨取引所である「Binance」で、規制当局による調査に対するチャンポン・ジャオCEOの対応をめぐって、法務顧問のハン・ン氏や最高戦略責任者のパトリック・ヒルマン氏、コンプライアンス担当上級副社長のスティーブン・クリスティ氏などの上級幹部が複数辞任したことが報じられています。



Binance senior execs quit over CEO's response to investigations: Fortune | The Block

https://www.theblock.co/post/238236/binance-senior-execs-quit-over-ceos-response-to-investigations-fortune





Breaking: Binance Crisis Deepens As Senior Executives Resign Over CZ's Response To DOJ Investigation | Bitcoinist.com

https://bitcoinist.com/binance-crisis-deepens-as-senior-executives-resign/





Binance Crisis Manager Patrick Hillmann, US Executives Leave Crypto Exchange - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-06/binance-executive-patrick-hillmann-us-employees-leave-as-crisis-deepens



2023年6月にBinanceは、「未登録にもかかわらずアメリカ国内で仮想通貨を販売した」などの疑いでアメリカ証券取引委員会(SEC)から提訴されています。



仮想通貨取引所のBinanceが証券取引委員会から訴えられる、「未登録で仮想通貨を販売した」などの疑い - GIGAZINE



by Web Summit



また、Binanceやジャオ氏らは違法な取引を続けた疑いで商品先物取引委員会(CFTC)からも2023年3月に提訴されており、アメリカ司法省(DOJ)による調査が行われていることが報じられていました。



Binanceとチャンポン・ジャオCEOが違法な取引の疑いでアメリカの規制当局から起訴される - GIGAZINE



by Web Summit



Binanceやジャオ氏らに対する訴訟や調査が続く中で、ン氏やヒルマン氏、クリスティ氏らは2023年7月にBinanceを辞任することをジャオ氏に伝えました。海外メディアのFortuneによると、辞任の理由は「ジャオ氏の調査対応に関係する」と推測されています。一方でヒルマン氏は自身のTwitterで、Binanceを円満退職したことを報告。さらに「Binanceに入社して2年が経過し、先へ進む時期が来ました」と述べています。また「第二子が誕生間近なので、身を引くには最適なタイミングです」と語っています。



Apologies for any typos, but I was not expecting to be tweeting about this today.



It’s true that I am leaving @Binance, but I’m doing so on good terms. I continue to respect and support @cz_binance and am grateful for having had the incredible opportunity to work under his… — Patrick Hillmann (@PRHillmann)



これらの報道を受けて、ジャオ氏は複数の上級幹部が辞任したことを認めた一方「報道されている辞任理由は完全に間違っています」と述べ、幹部の辞任とジャオ氏の調査への対応の関係を否定。ジャオ氏は「仮想通貨を取り巻く市場や世界的な環境が変化し、組織が成長するとともに、個人的な状況も変化します」と述べ、あくまでン氏らの辞任理由を「個人的な理由」とと説明しています。さらに「私たちはこれからも着実に成長を続け、雇用を続けます」と語りました。



4. More FUD about some departures. Yes, there is turnover (at every company). But the reasons dreamed up by the “news” are completely wrong.



As an organization that has grown from 30 to 8000 people in 6 years, from 0 to the world’s largest crypto exchange in less than 5 months… — CZ ???? Binance (@cz_binance)



なお、Binanceへの訴訟が報じられた2023年6月以降、Binanceで基軸通貨として使用されている仮想通貨「BNB」の相場は大きく下落傾向にあります。

