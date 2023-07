任天堂デベロッパーポータルにNintendo Switchの後継機とみられる「NX 2」の名前が現れたと報告される

・関連記事

「スーパーマリオRPGリメイク」「スーパーマリオブラザーズ・ワンダー」「ドラクエモンスターズ3」などNintendo Switchの2023年内発売タイトルの新情報が大量に発表された「Nintendo Direct 2023.6.21」まとめ - GIGAZINE



任天堂×スクウェア・エニックスの名作RPG「スーパーマリオRPG」がリメイクしてNintendo Switchで復活 - GIGAZINE



ドラクエの魔物をかけあわせて育てる育成RPG「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」のNintendo Switchでの発売が決定 - GIGAZINE



Nintendo SwitchのJoy-Conを使って大量のミニゲームに挑戦する「超おどる メイド イン ワリオ」が2023年11月3日にリリース決定 - GIGAZINE



Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力 - GIGAZINE





2023年07月06日 11時59分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.