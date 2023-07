シロップとサプリ含有オイルを牛乳にパキッと割り入れて混ぜるだけのサントリー「生サプリラテ」を飲んでみた

・関連記事

果実がゴロゴロと食べ応えも十分なサントリーの食べるフルーツティー「GOROCHA」試食レビュー - GIGAZINE



砂糖不使用&果汁70%使用でストイックな甘さの「三ツ矢フルーツリッチプラス」を飲んでみた - GIGAZINE



水分補給にプロテインをプラスする「キリン サプリ プロテイン」を飲んでみた - GIGAZINE



2023年07月05日 12時28分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.