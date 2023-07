2023年07月04日 12時22分 ネットサービス

TwitterがGoogle検索に表示されにくくなっている



2023年6月30日以降、Twitterでは「ツイートの閲覧にログインが必須になる」「1日当たりのツイート閲覧数に制限が設けられる」といった大規模な変更が実施されています。これらの変更が影響したためか、Googleの検索結果にTwitterのユーザーページやツイートが表示されにくくなったことが報告されています。



検索エンジン関連の情報に詳しいバリー・シュワルツ氏はTwitterの変更がGoogle検索結果に影響を与える可能性を考慮し、2023年7月1日から数回にわたって「site:twitter.com」で検索した結果のスクリーンショットを保存していました。なお、「site:twitter.com」という検索語句は検索演算子「site:」を使うことで「twitter.comの内容のみ」を検索するように指定したものです。



Not that a site command is the best measure but - let's see how this changes https://t.co/Dtg7lKYeVO pic.twitter.com/AKtJzWUWbM — Barry Schwartz (@rustybrick)



2023年7月1日時点での「site:twitter.com」でのヒット数は約4億7100万件でした。





2023年7月2日にはヒット数が約3億900万件に減少。





2023年7月3日には約2億2700万件にまで減少しました。





さらに、同日中に約1億8000万件にまで減少したことも確認されています。





記事作成時点では日本から「site:twitter.com」で検索すると約2億4000万件ヒットします。ただし、シュワルツ氏とは環境が異なるため単純比較はできない点に注意。





Googleでは、検索結果URLの末尾に「&gl=us」を追加することで「アメリカで検索した場合の結果」を表示できるので試してみたところ、ヒット数は約3億7800万件となりました。





Googleの広報担当者であるララ・レビン氏は海外メディアのThe Vergeに対して「twitter.comに対するクロールが制限され、Google検索の結果にツイートやTwitter関連ページを表示しにくくなっていることを認識しています」と述べ、Twitterのインデックス化が困難な状況に陥っていることを認めています。