「ChatGPTの学習に海賊版の本が使われた」として作家がOpenAIを告訴

対話形式で高精度な文章を作成する「 ChatGPT 」は、大量の文章データを学習していることで、人間のように自然な会話ができたり、論文や物語の要約を出力したりと、多岐のジャンルにわたって高度な文章を生成することができます。しかしその一方で、学習用データセットの内容や出どころは不透明になっているため、無数の人々の著作権とプライバシーを侵害しているとして 集団訴訟 が起こされるなど、著作権上の問題も出ています。さらにその他、2人の小説家が「ChatGPTは、著作権で保護された作品を海賊版で入手し、トレーニングに使用している」として、ChatGPTを開発したOpenAIを告訴しています。 Authors Accuse OpenAI of Using Pirate Sites to Train ChatGPT * TorrentFreak https://torrentfreak.com/authors-accuse-openai-of-using-pirate-sites-to-train-chatgpt-230630/

2023年07月04日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

