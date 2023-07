お米や水を自動計量＆遠隔での炊飯も可能なパナソニックのスマート炊飯器「SR-AX1」でご飯を炊いてみた

・関連記事

お米を自動計量&遠隔操作も可能なパナソニックの全自動炊飯器「SR-AX1」外観レビュー - GIGAZINE



お米や水を自動で計量して遠隔での炊飯も可能なパナソニックのスマート炊飯器「SR-AX1」をアプリと接続してみた - GIGAZINE



スリムで持ち運びやすく一合炊きに特化した一人暮らしにピッタリなエレコムの炊飯器「小型IH炊飯器」レビュー - GIGAZINE



「材料を入れて放置」でお店レベルの料理の数々が完成&低温調理も可能なスマホ連携の「ホットクック」にお一人様向けサイズが登場、新機能など使ってみた - GIGAZINE



火も電気も使わずに熱々のご飯が作れるお弁当型調理器&タンブラー「BAROCOOK」を使ってみた - GIGAZINE



電子レンジでお米が炊ける700円台の炊飯器「備長炭 ちびくろちゃん」でモチモチご飯は作れるのか? - GIGAZINE



ガス火の力でふっくら炊飯&持ち運び可能で野外でも炊きたてのお米が食べられるイワタニのカセットガス炊飯器「HAN-go」レビュー - GIGAZINE

2023年07月03日 07時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.