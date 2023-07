2023年07月03日 11時40分 ハードウェア

AppleがAirPodsに搭載する聴覚テスト機能や体温測定機能などの新機能を開発中と報道される



Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods」の次世代モデルに、聴覚テスト機能や体温測定機能が搭載される可能性があると、Bloombergの記者でAppleの内部事情に詳しいマーク・ガーマン氏が報告しています。



ガーマン氏によると、次世代AirPodsは、複数の音を再生してユーザーの聴力をテストする機能や、補聴器機能でのアメリカ食品医薬品局(FDA)からの認可を取得するための開発が進められているとのこと。



聴覚テスト機能は、これまで聴覚テストアプリ「Mimi ヒアリングテスト」が提供してきたような、さまざまなトーンとサウンドを再生して測定を行う機能だとされています。聴覚テスト機能によって、ユーザーは専門の検査を受けなくても自身の聴覚の問題をスクリーニングできるようになるとのこと。Appleは数年前にMimi ヒアリングテストの開発者との面談を実施しており、聴覚テスト機能を取り込むための交渉が行われたと考えられています。



これまでAppleはAirPods Proに、人混みや雑音の多い環境での会話を聞き取りやすくする「会話を強調」機能を追加したり、iPhoneに搭載されているマイクが拾った音をAirPodsで聞ける「ライブリスニング」機能を追加したりしています。さらにFDAは2022年に補聴器の購入規則を緩和し、検査や処方箋なしでの店頭販売を認可しました。そこでAppleはFDAの認証を受けた補聴器機能搭載のAirPodsを販売するため、さまざまな補聴器メーカーからエンジニアを引き抜いていることが報告されています。





さらにAppleはAirPodsにセンサーを追加して、着用者の外耳道を介して体温を測定する体温測定機能の開発を行っているとのこと。外耳道を使った体温測定機能は、「Apple Watch Series 8」や「Apple Watch Ultra」に搭載された、月経周期の計測に用いられる皮膚温測定機能よりも正確な測定が可能と考えられており、体温測定機能を導入することで、ユーザーが風邪やその他の発熱を伴う病気を患っているかどうかを判断できるようになります。



ガーマン氏によると、聴覚テスト機能や補聴器機能、体温測定機能の導入は「数カ月または数年先」とのこと。現行のAirPods Proの最新モデルは2022年、AirPodsの最新モデルは2021年に発売されたものであることから、ガーマン氏は開発中の新しいAirPodsがすぐに発売されることはないだろうと推測しています。





一方でガーマン氏は、2023年に登場予定のiPhone 15がLightningコネクタに代わってUSB Type-C(USB-C)コネクタを採用すると予測しており、これに伴いAirPods Proの充電ケースもUSB-C対応のものに切り替わることを予想しています。また、今後はその他のオーディオデバイスでも順次USB-Cへの移行が進められるとされています。