「Apple Watch」を機械式腕時計に改造

「Apple Watch」はタッチパネルや高性能処理チップ、リチウムイオンバッテリーなどを搭載したスマートウォッチです。そんなApple Watchの中身をごっそり入れ替えて、ぜんまい駆動の腕時計に改造してしまった記録が公開されました。 Mechanical Apple Watch From Real E-Waste Apple Watch : 46 Steps (with Pictures) - Instructables https://www.instructables.com/Mechanical-Apple-Watch-From-Real-E-Waste-Apple-Wat/ Apple Watchを機械式腕時計に改造したのはハードウェア愛好会の Jack Spiggle 氏です。Spiggle氏によると、中古市場では「バッテリー劣化」「画面割れ」などの理由でApple Watchが非常に安い値段で販売されているとのこと。Spiggle氏はわずか1ドル(約145円)で中古の「Apple Watch Series 1」を入手しました。

2023年07月01日 10時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

