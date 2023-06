連邦取引委員会がAmazonを独占禁止法違反で訴える予定であることが判明

・関連記事

Amazonマーケットプレイスへの新規参入者は1日当たり3700人を超えるとの指摘 - GIGAZINE



Amazonはいかにして世界経済に多大な影響を及ぼしているのか? - GIGAZINE



EUがAmazonを独占禁止法違反で提訴 - GIGAZINE



Amazonが新たに反競争的慣行の疑いでイギリス競争・市場庁の調査を受ける - GIGAZINE





2023年06月30日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.