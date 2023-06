古代の人類の親戚が殺し合ってお互いを食べていた最古の痕跡が見つかる、145万年前の骨の化石に石器による切り傷

スミソニアン国立自然史博物館の研究者らが、人類の近縁の種族が同じく人類の近縁種を殺害し、食料にしていた可能性が高いことを示す最古の決定的証拠を発見したと発表しました。この研究は、2023年6月26日付の学術雑誌・Scientific Reportsに掲載された論文により報告されました。 Early Pleistocene cut marked hominin fossil from Koobi Fora, Kenya | Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-023-35702-7 Humans’ Evolutionary Relatives Butchered One Another 1.45 Million Years Ago | Smithsonian Institution https://www.si.edu/newsdesk/releases/humans-evolutionary-relatives-butchered-one-another-145-million-years-ago スミソニアン国立自然史博物館の古人類学者で、論文の筆頭著者であるブリアナ・ポビナー氏は当初、古代の肉食獣が先史時代の人類の親戚を食べていた可能性を探る研究を行っていました。

2023年06月30日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

