コロッケだけがおかずで税込216円の弁当「だけ弁当(コロッケ)」をローソンストア100で買って食べてみた

・関連記事

マクドナルドのご当地感溢れる新メニュー「北海道じゃがバタてりやき」「大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき」「博多明太てりやきチキン」を食べてみた - GIGAZINE



「まるでサラダ」なカップ麺「わかめは主食 チョレギサラダ風まぜめん」を食べてみた - GIGAZINE



赤しその爽やかさやシャキシャキとした広島菜のうまみを楽しめるエースコック「三島のゆかり使用 塩焼そば」と「三島のひろし使用 だし醤油味焼そば」を食べてみた - GIGAZINE



1990年代後半に販売されていたピザハットの4商品が復刻販売開始、4つを1枚にまとめた「復刻レジェンド4」を食べてみた - GIGAZINE





2023年06月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.