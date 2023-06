集団鉛中毒の原因が「色の悪いウコンを隠すため40年間ターメリックに混入され続けていた化学物質」だと科学者が突き止めるまでの物語

鉛 の過剰摂取が原因で発症する 鉛中毒 は神経系や心血管系に深刻な障害を引き起こし、最悪の場合は死に至る危険な中毒です。南アジアの バングラデシュ で発生した集団鉛中毒の原因が、世界中で広く使われているスパイス「 ターメリック 」に混入された化学物質だったことを科学者が突き止めるまでの物語が、スタンフォード大学の医療系マガジンであるStanford Medicineで公開されています。 Turmeric’s unexpected link to lead poisoning in Bangladesh https://stanmed.stanford.edu/turmeric-lead-risk-detect/

・関連記事

2023年06月27日 14時25分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

