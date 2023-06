2023年06月26日 13時18分 ネットサービス

YouTubeがオンラインゲームをプレイするための新機能を社内テスト中か



YouTubeでオンラインゲームをプレイできる新機能「Playable」の社内テストが行われていることが、YouTubeからGoogleの従業員宛に送られたメールから明らかになりました。



Google’s YouTube Is Testing an Online-Games Offering - WSJ

https://www.wsj.com/articles/googles-youtube-is-testing-an-online-games-offering-16d1e772



Google's next gaming play might be mini 'Playables' in YouTube

https://9to5google.com/2023/06/25/youtube-playables-gaming/





経済紙・Wall Street Journalが、YouTubeからGoogleの従業員に宛てて新機能「Playable」のテストに参加するよう呼びかけるメールが送られたことを報じています。



メールによれば「Playable」はブラウザでYouTubeにアクセスしてゲームをプレイできるほか、Android端末やiOS端末ではYouTubeアプリでもゲームを遊べるようになるとのこと。





遊べるゲームは、今のところ複層構造のレンガをボールで壊していく「ブロック崩し」タイプのゲーム「Stack Bounce」のみが明らかになっています。



ニュースサイトの9to5googleは「Stack Bounce」はGoogleの実験プロジェクトラボ・Area 120が開発したゲーム「GameSnack」の1つであると指摘しています。



Stack Bounce

https://gamesnacks.com/games/stackbounce





「GameSnack」はメモリ搭載量の少ない端末や2G・3G対応の低速端末のユーザー向けに作られた軽量ゲーム集で、公式サイトでその他のゲームも含めてプレイ可能なほか、2021年からはAndroid Autoにも搭載されています。



ただし、「Stack Bounce」が「Playable」で遊べるゲームの1つとして組み込まれるのか、テスト用途なのかは明確にはわかっておらず、Wall Street Journalは「広告分野の低迷を受けて、新たな成長分野を探している」と記しています。