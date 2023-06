2023年06月25日 22時00分 サイエンス

汚いと思われがちな「コケ」は地球環境を維持するために必要不可欠なことが判明



現代の植物の祖先であるコケは、熱帯雨林の樹木などのように環境保護の話題の中で注目されることがほとんどなく、美化や清掃のために剥がして捨てられることもしばしばです。世界中のコケを集めてその働きを調べた研究により、コケは栄養素や炭素を保持することで生態系や地球環境を支える縁の下の力持ちであることがわかりました。



「コケが土を覆っていると、その土地が不毛であるとか、何か問題があるのではと思われがちです。しかし、コケは土壌の炭素や窒素を増やすなど、実際には素晴らしい働きをしているのです」と話すのは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学の環境科学者であるデビッド・エルドリッジ氏です。



地球上で最も広く分布している生物のひとつでありながら、生態系への貢献を世界的に評価されたことがないコケについて明らかにすべく、ニューサウスウェールズ大学を始めとする世界50の国際研究機関から成る研究チームは、熱帯雨林から砂漠、氷に閉ざされた極地まで、世界各地の123以上の土壌からコケのサンプルを採集しました。研究対象となった地域に生えているコケの面積を合計すると940万キロメートルで、中国やカナダの国土に匹敵する広さになるとのこと。





そして、コケが土壌や他の植生に与えている24の恩恵を定量化して、コケが豊富に生えている土地と生えていない土地とで比較したところ、コケが生えている土壌は栄養素が豊富で有機物の分解率が高く、植物や人に有害な病原菌が少ないことが確かめられました。



さらに、コケはそれ自体が生えている土壌だけでなく、地球全体の環境にも貢献していました。研究チームによると、コケが生えている地面は表土がむき出しの裸地に比べて炭素貯蔵量が多く、世界全体では6.43ギガトン(64億3000万トン)もの炭素を貯蔵しているとのこと。これは、人間の土地利用による年間炭素排出量の6倍に相当します。





この試算結果について、エルドリッジ氏は「放牧や伐採、農作業など人間の土地利用によってその土地の二酸化炭素排出量が変わりますが、その6倍もの二酸化炭素をコケが吸収していることになります」と話しました。



そもそもコケは、身近な草木の多く属する維管束植物とは異なり、根は仮根という地面に固着するためだけのもので、水を吸い上げる機能はありません。また、葉も細胞1個分の厚みしかない原始的なものです。





しかし、だからといってコケが弱い生き物だというわけではありません。エルドリッジ氏によると、オーストラリアの乾燥地帯に生息するコケは水が枯れると丸い塊になりますが、死ぬことはなく仮死状態で半永久的に生き続けるとのこと。そのため、エルドリッジ氏が100年前のコケを袋から取り出して水をかける実験を行ったところ、そのコケは見事に息を吹き返したそうです。



コケは土壌の生態系を維持するだけでなく、自然災害などで乱れた生態系を救う役割も果たします。例えば、アメリカのセント・ヘレンズ山が1980年に噴火した際、現場付近の動植物はほとんど死に絶えましたが、いち早く山に戻ったのがコケでした。



エルドリッジ氏は、火山噴火後の環境を調査した研究について「最初に戻ってきたのはシアノバクテリアやアオミドロなどの原始的なコケでした。私たちは今回の研究で、コケには樹木や草が生育するための土壌を整える役割があることを明らかにしました。つまり、コケは最初に土地にやってきてその場所を改善し、最初に去っていく存在なのです」と述べました。



そんなエルドリッジ氏の今後の目標は、都市部のコケが自然地域のコケと同じくらい健康な土壌を作り出すことができるのかを調べることです。そして、劣化した土壌にコケを再進出させて、環境が再生するプロセスを加速させる方法を開発したいと、エルドリッジ氏は話しました。