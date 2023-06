チョコのパリパリ食感が最後まで続くアイスバー「しましまうまうまバー」試食レビュー

・関連記事

コメダ珈琲店監修の「雪見だいふく小倉あんバター」はバターの塩気&あんこの甘味が相性バツグンのもちもちスイーツでトーストにのせても美味 - GIGAZINE



ねっとりなめらかな食感でジューシーな桃の甘みをこれでもかと味わえる「PARM(パルム)ジェラート 白桃」試食レビュー - GIGAZINE



森永のミルクココアとミルク加糖れん乳がコラボしたファミリーマートの「ミルクココア風味 ダブルクリームサンド」と「れん乳いちごパフェ」を食べてみた - GIGAZINE



「最初の一口のおいしさ」が最後まで続くミルク&クリームチーズの濃厚アイス「MOW PRIME(モウ プライム) バタークッキー&クリームチーズ」試食レビュー - GIGAZINE





2023年06月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.