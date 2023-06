爆発跡に残されたポケモンカードから爆弾魔を逮捕することに成功

Police Catch Bombing Suspect After He Left Behind Pokémon Cards https://kotaku.com/bombing-suspect-arrest-pokemon-cards-left-behind-crime-1850563169 新型コロナウイルスのパンデミック期間に人気が急騰したポケモンカードは、記事作成時点でも世界中のコレクターたちが 新作パックを購入するために長蛇の列を形成 したり、 レアカードをオークションで購入すべく大金を支払ったり しています。 著名人 や スポーツ選手 の中にもポケモンカードにハマっているという人は大勢いますが、「爆弾魔すらポケモンカードに魅了されている」と報じられました。 アメリカのメリーランド州ハーフォード郡アバディーンでは、2023年5月と6月の数週間に違法な「M80」という爆発物が爆発するという事件が発生していました。当初、地元警察は爆発事件の犯人を捜査していたものの、容疑者の特定には苦戦していたそうです。 しかし、何度目かの爆発事件後に爆発跡でポケモンカードが数枚発見されます。地元のアバディーン警察は、ポケモンカードを発見する数日前に、34歳のジェレマイア・E・バーネットという人物を逮捕していました。バーネットは逮捕時に「ポケモンカードを持っていた」そうです。

2023年06月22日 10時44分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

