ニンニク×ポン酢×豚肉でごはんが進まないわけがない松屋の「ロモサルタード」を食べてきた

・関連記事

巨大ハンバーグをシャキシャキねぎが覆い尽くす「ねぎたっぷりハンバーグスパイスカレー」など松屋の「ねぎたっぷりスパイスカレー」3種を食べてみた - GIGAZINE



牛乳50%以上の超ミルキーホワイトソースを使った松屋の「チーズホワイトソースハンバーグ定食」など2種を食べてみた - GIGAZINE



ゴロッとした鶏もも肉&ジャガイモが濃厚ココナッツミルク風味に包まれた松屋の「マッサマンカレー」を食べてみた - GIGAZINE



やわらかな鶏肉がトマトとチーズの濃厚なうま味に包まれたイタリアの家庭料理「カチャトーラ」を松屋で食べてきた - GIGAZINE



松屋からひっそり店舗限定で登場した「シュクメルリ鍋膳」は一体どういう食べ物なのか?ということで食べてきた - GIGAZINE



2023年06月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.