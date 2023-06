生成AIの規制が盛り込まれたEUの「AI規制法案」にGPT-4やStable Diffusionは準拠できるのか？

EUの立法機関である欧州議会は2023年6月14日、「 EU AI Act 」と呼ばれるAI規制法案の修正案を賛成多数で 可決 しました。EU AI Actは差別や侵害的行為を目的としたAIの利用や、警察による公共の場でのリアルタイムの顔認識技術の使用などを禁じたもので、修正案には近年注目を集めている生成AIについての規制も 盛り込まれています 。そこで、テクノロジー企業が開発しているさまざまな 基盤モデル がEU AI Actに準拠しているのかどうか調べた結果を、スタンフォード大学の 基盤モデル研究センター(CRFM) が発表しました。 Do Foundation Model Providers Comply with the Draft EU AI Act? https://crfm.stanford.edu/2023/06/15/eu-ai-act.html

2023年06月21日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

