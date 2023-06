2023年06月20日 13時32分 ネットサービス

Redditの抗議活動が続く中でLemmyやKBinのような代替プラットフォームに移行するユーザーが急増している



オンライン掲示板のRedditでは、2023年4月18日に発表されたAPIの有料化がサードパーティーアプリの開発者やユーザーから厳しく非難されており、ユーザーによる抗議活動によって数時間にわたりサーバーがダウンする事態も発生しています。Redditに対する抗議活動が続く中、オープンソースのオンライン掲示板サイトであるLemmyやKbinなどの利用者が急増していることが明らかになりました。



Update from Lemmy after the Reddit blackout

https://join-lemmy.org/news/2023-06-17_-_Update_from_Lemmy_after_the_Reddit_blackout





Looking for a Reddit alternative? Lemmy tell you, they currently kinda suck

https://www.androidauthority.com/reddit-alternatives-lemmy-3335429/



Eight days later: Kbin, Lemmy, the landed gentry, and the rise of the "threadiverse" (DRAFT)

https://privacy.thenexus.today/8-days-later-draft-kbin-lemmy-landed-gentry/



RedditによるAPIの有料化に対し、一部のモデレーターはサブレディットを非公開にして抗議を行っています。一方でRedditのスティーブ・ハフマンCEOは「抗議活動を辞めないとモデレーター権限をはく奪する」と脅迫していることが明らかになり、Redditとユーザー間の対立が深まっています。



Reddit運営が抗議を辞めないとモデレーターの権限をはく奪すると脅迫してさらに大騒ぎに、一方でCEOはTwitterをめちゃくちゃにしたイーロン・マスクが従業員をクビにしたことを称賛、さらに公式アプリのレビュー5つ星評価も工作を疑われる - GIGAZINE





Redditに対する不信感が強まる中で、「フェディバース」と呼ばれる、ユーザーが異なるサーバー(インスタンス)上でアカウントを作成し、インスタンスごとに独自の文化が築かれるテクノロジーに関心が集まっています。フェディバースではどのインスタンス上でアカウントを作成しても、異なるインスタンス上のユーザーとコミュニケーションを取ることが可能です。



そんなフェディバースに存在するLemmyやKbinなどのRedditの代替となり得るオンライン掲示板サイトに対して、Redditから多くのユーザーが流入しています。



コミュニティをサブスクライブしたり、リンクを投稿したり、ユーザー間で議論や投票、コメントをしたりすることが可能なLemmyでは、Redditでの抗議活動が開始されて以降ユーザーが急増し、Lemmyによると、2023年6月の月間アクティブユーザー数は当初25人でしたが、6月17日時点で1000倍以上となる2万7000人に増加したことが報告されています。また、Lemmyの合計ユーザー数は2023年6月1日時点で5万597人でしたが、記事作成時点で19万3038人に急増しています。





LemmyやKbinのユーザー数の監視、報告を行うボットのthreadcountによると、2023年6月12日以降急激な増加を始めたLemmyとKbinのアカウント数は、6月19日午前6時の時点で22万2397人にまで増大し、月間アクティブユーザーは7万1311人にのぼっていることが報告されています。





さらに「3Dプリント」や「総合格闘技」などRedditに存在していた70を超えるサブレディットがLemmyやKbinに移行しており、今後もユーザーの流入が続くことが考えられています。



一方でユーザーの急激な増加を受けてLemmyではさまざまな問題が発生しています。Redditとの違いに混乱するユーザーやサーバーの過負荷に伴うバグの発生によって数多くの質問や報告がメンテナンスチームに対して寄せられています。Lemmyによると、ユーザー数が増加する以前は1日当たり5~10件だった通知が、現在では1日に100件を超えているとのこと。



海外メディアのThe Nexus Of Privacyによると、LemmyやKbinのコンテンツモデレーションに関する機能はRedditよりも弱く、スパムやポルノを制限することは不完全とされています。しかし、増大するユーザー数に比例してバグ修正や新機能、ユーザー体験の改善などを行うことができる開発者も流入してきており、さらなる開発が求められています。





Kbinの開発者であるアーネスト氏は「これからは困難な時期が待ち受けています。コード内の重要な機能はカバーしつつ、より優れたモデレーションツールを開発し、ユーザーフレンドリーなドキュメントを作成する必要があります」と述べています。



Lemmyの開発者であるデサリン氏とニュートミック氏は「開発に関するルールに従い、敬意を持って接することができる人であればどんな思想を持っていても開発に参加することが可能です」と述べるとともに、開発費を捻出するためのユーザーからの寄付を募集しています。