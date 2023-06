安価なゼンハイザーのヘッドホンを高級モデルのヘッドホンへとドライバー1本で改造した記録

by Philip Fibiger ドイツの音響機器メーカーの ゼンハイザー が販売していたヘッドホン「 HD555 」を「 HD595 」に改造した記録をブロガーの マイク・ボーシャン 氏が公開しています。ボーシャン氏によると、199.95ドル(約2万8000円)のHD555を349.95ドル(約4万9000円)のHD595に改造するために必要な工具はドライバーだけだとされています。 Sennheiser HD 555 to HD 595 Mod – mike beauchamp http://mikebeauchamp.com/misc/sennheiser-hd-555-to-hd-595-mod/

・関連記事

音響機器メーカー・ゼンハイザーがコンシューマー事業部門への出資を募集、部門売却も視野か - GIGAZINE



8ch入力でボイスチェンジャーやサウンドパッドも搭載したヤマハのオーディオミキサー「AG08」はライブ配信初心者にこそオススメの1台 - GIGAZINE



万能性と使いやすさを兼ね備えた「ロジクールG ASTRO A30」を実際に使ってみた - GIGAZINE



自分で修理可能なワイヤレスヘッドホン「Fairbuds XL Headphones」登場、大型ドライバー&ノイキャン搭載の本格モデル - GIGAZINE



ロジクールがグラフェン製ドライバーを搭載して前機種比で25g軽量化した「G PRO X 2 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」を発表 - GIGAZINE

2023年06月19日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.