Twitter上でネオナチのプロパガンダツイートの隣に大企業の広告が表示されているとの指摘

これについてGizmodoも独自に調査を行ったところ、「Europa: The Last Battle」のクリップの隣にはディズニーやMicrosoft、NBA、Adobeなどの大企業や有名ブランドの広告が表示されていることが確認されています。

Twitterが ネオナチ の プロパガンダ ツイートの隣にディズニーやMicrosoftといった有名ブランドや大企業の広告を掲載していると、テクノロジーメディアのGizmodoが報じました。 Twitter Runs Ads for Disney, MSFT, NBA Beside Neo-Nazi Videos https://gizmodo.com/twitter-ads-disney-microsoft-nba-neo-nazi-videos-elon-1850549017

2023年06月19日

