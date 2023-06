2023年06月17日 16時00分 動画

14歳の少年がレゴで映画の予告編を再現したところ「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」のアニメーターとして雇われるという夢が実現



2018年に公開されたスパイダーマンシリーズ初のアニメ映画「スパイダーマン:スパイダーバース」の続編となる映画「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」が、2023年6月16日(金)についに劇場公開されました。そんな今作の最終トレーラーでは、14歳の少年アニメーターが採用されていたことが明らかになっています。



A 14-Year-Old Animated a Scene in ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/06/07/movies/spider-man-across-the-spider-verse-lego.html



Spider-Man Across the Spider-Verse Hired 14-Year-Old Boy as Animator - Variety

https://variety.com/2023/film/news/spider-man-across-the-spider-verse-hired-14-year-old-animator-preston-mutanga-toronto-1235637160/





カナダ・トロント出身の14歳の少年であるプレストン・ムタンガさんは、「LegoMe_TheOG」という名前のTwitterアカウントでを運用しており、2023年1月にレゴブロックで「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」の予告編を再現した動画を投稿しました。



以下がそのツイート。





動画はYouTubeでも公開されており、こちらでは4K解像度の動画を視聴できます。



Spider-Man: Across the Spider-Verse but in LEGO | Official Trailer (4K) - YouTube





元となっているのは以下の予告編です。見比べてみるとレゴブロックという制限の中で非常に巧みに予告編を再現していることがよくわかります。



『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』予告1 2023年 全国の映画館で公開 - YouTube





ムタンガさんが公開したレゴブロックで映画の予告編を再現した動画は、「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」でプロデューサーおよび脚本を務めるクリス・ロード氏とフィル・ミラー氏の目にも留まることとなりました。



2人は2014年に公開された映画「LEGO ムービー」で監督を務めた経験もあったため、レゴブロックを用いたコマ撮りアニメに対する知識を有しており、「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」でもレゴブロックのコマ撮りアニメのシーンを追加したいと考え、ムタンガさんを同作のアニメーターとして雇うというアイデアを思いつきます。



ミラー氏はムタンガさんの映像を見た際の衝撃を、「これを作ったのが14歳の子どもだということがわかり、『これは成人でも専門家でもない人が作ったとは思えないほど洗練されたものだ』と感じました」「世界最高のアニメーターを含む我々全員を驚かせました」と語っています。



ムタンガさんはアニメーション制作を行うようになったきっかけを、「父親がBlenderという3Dソフトウェアを見せてくれたので、すぐに夢中になった」と語っています。ムタンガさんはアニメーション制作について、「特定の方法を覚えるためにYouTubeで動画をたくさんみました」と、自身の教本がYouTubeだったことを明かしています。





「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」のレゴブロックのシーンを作成することになったムタンガさんは、トロントからリモートでアニメーションの制作を行いながら、隔週でリモートでミラー氏とビデオ通話で進捗報告を行い、意見交換をしながら映像の制作を進めていったそうです。



初めてプロのアニメーション制作の現場に携わることとなったムタンガさんは、「私が新しく学んだことのひとつは、最初から最後までどれだけのものが変更されるかなどの、フィードバックに関する部分です」と語っています。



ロード氏は「『LEGO ムービー』は家庭でレゴブロックを使って映画を作る人々からインスピレーションを得ています。それが我々があの映画を作りたいと思った理由でもあります。そして、スパイダーバースのアイデアは、ヒーローはどこからでも現れることができるという点にあります。そして、ムタンガさんのように映画(LEGO ムービー)からインスピレーションを得た、英雄的な若者が登場しました」と語り、自身の携わった作品からムタンガさんのような才能あふれる若者を発掘できたことに感謝しています。





ムタンガさんはまだ14歳ですが、アニメーターになるという夢の達成に近づいています。「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」の制作に携わることができたことについては、ムタンガさんは「1作目の映画が大好きだったので、2作目もすごく楽しみにしていました。この作品を作った人たちと一緒に仕事ができるだなんて、正直夢のようでした」と語りました。



なお、「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」は全国の映画館で公開中で、ファイナル予告編は以下からチェックできます。



『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』ファイナル予告 6月16日(金)全国の映画館で公開 - YouTube