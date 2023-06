シュワっとした炭酸とザクザク氷に好きなアイスをトッピング可能なサーティワンアイスクリーム「ザ・クラッシュソーダ 白桃＆マスカット」試食レビュー

・関連記事

クッキーのザクザク食感と濃厚なチョコレートの甘みが冷たいフラッペで楽しめる「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」試食レビュー - GIGAZINE



ミントの爽快感が史上最強の10倍で喉から鼻までスーッと冷たくなるカフェ・ド・クリエ「ソルベージュ プレミアムチョコミント」を飲んできた - GIGAZINE



厚みのある板チョコのパキパキ食感がたまらない森永製菓「板チョコアイス」に夏限定版が登場したので食べてみた - GIGAZINE



「食べるスプーン」付きのソフトクリームがミニストップに登場したので早速食べてみた - GIGAZINE



スタバ ティー&カフェの夏限定ドリンク「抹茶&クラッシュ アーモンドミルク ティー ラテ」は香り高い抹茶と香ばしいアーモンドのハーモニーを楽しめる - GIGAZINE

2023年06月15日 11時59分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.