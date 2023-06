チームのパフォーマンスを最高レベルにまで引き上げるため適度に力を抜かせる「85％ルール」とは？

最高のパフォーマンスを発揮するため考え方に「最大の成果を挙げるには最大の努力が必要である」というものがあります。しかし、最新の研究では最高のパフォーマンスを実現するのに必要な努力は「85%」程度であることが示唆されています。 To Build a Top Performing Team, Ask for 85% Effort | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36254774 「痛みなくして利益なし」「根性なしに栄光なし」「110%の努力をすべき」など、成功には100%以上の努力が必要であるという主張は、日本だけでなくアメリカでも1980年代から長らく存在しているそうです。この思考はアメリカ企業の管理職の間でもいまだに存在しており、その影響で一部の企業では「ストレスに対処するためのヨガ」を企業が提供しながら、「週に80時間以上の労働」を求めるなどの ダブルバインド が起きているとのこと。 従業員が バーンアウトシンドローム に陥ることを防ぐため、企業はウェルネスアプリを導入するなどさまざまな取り組みを行っていますが、最も重要なことは「最大の成果を挙げるには最大の努力が必要である」という考え方を改めることであることが、最新の研究により明らかになっています。

・関連記事

「週40時間労働」は長いのか?短いのか? - GIGAZINE



「忠実な労働者は管理職によってタダ働きさせられやすい」という研究結果 - GIGAZINE



なぜ頭脳労働は体を動かさないのに「疲れる」のか? - GIGAZINE



労働時間を週35時間に減らす実験を約7年続けたアイスランドが得た結論は? - GIGAZINE



バカンスに行っても「燃え尽き症候群」は治らないことが判明 - GIGAZINE



「燃え尽き症候群」には少なくとも3つのタイプがある - GIGAZINE



2023年06月13日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.