いい感じのUIをサクッと作れるReact用ライブラリ「Tremor」を使ってみた

プログラミング能力とUIのデザイン能力を両方兼ね備えているスーパーマンはともかく、一般的な開発者であればウェブアプリの開発時にUIのデザインで頭を悩ませた経験があるはず。もちろん、そうした需要に応えて世間にはさまざまなUIライブラリが存在しているわけですが、今回は「 Tremor 」というReact用UIライブラリで大きなアップデートがあったとのことなので、実際に使ってどんなUIが使えるのかを試してみました。 Tremor – The React library to build dashboards fast https://www.tremor.so/ Tremorを利用するためにはnode.jsのインストールが必要です。下記のURLから、手元の環境に合ったインストール方法を選択してください。 パッケージマネージャを利用した Node.js のインストール | Node.js https://nodejs.org/ja/download/package-manager まず「create-next-app」を使って Next.js のアプリを作成しておきます。シェルで「npx [email protected] アプリ名」を実行すればOK。今回は分かりやすく「tremor」という名前にしました。アプリの設定では「Tailwind CSS」および「`src/` directory」の質問に「Yes」と入力しておきます。

