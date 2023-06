2023年06月11日 23時30分 ネットサービス

YouTubeの散歩&ドライブ映像にラジオや音楽を重ねてひたすら作業用映像として垂れ流しにできる「CityHop」



YouTubeで公開されている一人称視点の散歩映像やドライブ映像に、ラジオや音楽を重ねて流し、作業を邪魔しない映像としてひたすら垂れ流しにしておけるサービスが「CityHop」です。



CityHop | Aesthetic walks and drives from around the world

https://www.cityhop.cafe/



アクセスすると「いずれかのキーを押すかどこかをクリックしてください」とのメッセージが表示されるので、キーボードの適当なキーを押すか、適当にクリックします。





すると、自動的に動画と音楽トラックが読み込まれます。





画面左下に表示されているのは、いま再生されている動画の場所。隣の「CHANGE SCENE」をクリックすると場所を任意に変更可能です。





カテゴリーは「Walks(散歩)」と「Drives(ドライブ)」に分かれていて、それぞれに国と都市名が表示されているので、好きなものを選べばOK。





「ドライブ」でフランス・パリを選ぶとこんな感じになりました。





右下には流れている音楽トラックの情報が表示されていて、「CHANGE MUSIC」をクリックすると変更できます。





選べる音楽トラックの一例はこんな感じ。なお、特定の場面に対しては特定の音楽が設定されていて、マイアミの夜のドライブだと自動的にシンセウェーブが流れたり、メキシコシティのドライブだとスパニッシュポップが流れたりするとのこと。





制作者のTJNickerson氏によると、サイトは完全にオープンソースで、動画は単純にYouTubeを埋め込んでいるだけなので、再生数はすべてオリジナルの動画のものとしてカウントされるそうです。



