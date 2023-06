「指が絡まる」唯一無二の体験が可能なロック解除パズルゲーム「Slide to unlock」が無料公開されていたので遊んでみた

登場初期のスマートフォンでは「スライドしてロックを解除」というロック解除方式が広く用いられていました。このロック解除方式をパズルゲームに昇華した「 Slide to unlock 」が無料公開されていたのでプレイしてみました。 Slide to unlock https://cs.uwaterloo.ca/~csk/slide/ Slide to unlockに アクセス すると、以下のようなスライダーが表示されます。なお、操作はすべてタップで行うので、PCではなくスマートフォンやタブレットでプレイする必要があります。

・関連記事

無料プレイ可能な地雷を条件に合うように自分で設置していくマインスイーパー「Mineplacer」 - GIGAZINE



無料でブラウザ上で遊べてマップの自作や複数人プレイも可能な2D魚バトルゲー「Fish Folk: Jumpy」レビュー - GIGAZINE



単語を足し引きしてお題の単語に近づけるブラウザゲーム「Tangolf」をプレイしてみた - GIGAZINE



テトリスかと思いきやブロックが砂のように崩れてしまうパズルゲー「Setris」は見た目以上の難しさにハマる沼ゲー - GIGAZINE



マインスイーパーの理詰めで解ける部分をすべてAIが解いて単なる運ゲーになる「Minesweeper spoiled by AI」 - GIGAZINE



左右移動&ジャンプのみのシンプル操作で数々の鬼畜トラップをかわしつつゴールを目指す無料アクションゲーム「しょぼんのるきみん!DX~しょぼみと黄金の収穫祭~」レビュー - GIGAZINE



チャットAIを尋問してパスワードを自白させるゲーム「Gandalf(ガンダルフ)」 - GIGAZINE



2023年06月10日 15時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.