クッキーのザクザク食感と濃厚なチョコレートの甘みが冷たいフラッペで楽しめる「ブラックサンダー チョコレートフラッペ」試食レビュー

・関連記事

あの不二家のネクターがトロトロ食感や果実感そのままアイスになった「ももっトロッつぶっゴロッ不二家ネクター」を食べてみた - GIGAZINE



香ばしいきな粉アイスに濃厚なバターケーキソースが絡みあうハーゲンダッツの「クリスピーサンド『きなこのバタークリームケーキ』」を食べてみた - GIGAZINE



柔らかな甘みで口当たりよくグビグビ飲める「レッドブル・サマーエディション マンゴーパイナップルフレーバー」試飲レビュー - GIGAZINE



フルーツがゴロゴロ大量に入ったミスドのアイスティー「赤色フルーツティ ストロベリー&キウイ」「黄色フルーツティ パイン&マンゴー&パッションフルーツ」を飲んでみた - GIGAZINE



「ビーフシチュー&ポテト」「あずき&ホイップ」などザクザク&もっちりした食感の生地に2つの味が入ったミスドの「ザクもっちリング」全3種を食べてみた - GIGAZINE



ジャンキーさ控えめなあっさり塩味の「ファミチキ 旨塩だれ」を食べてみた - GIGAZINE



ココスで「チョコミン党フェア」が開催されていたのでチョコミント愛好家の編集部員が甘味&清涼感のバランスを徹底調査してきたよレビュー - GIGAZINE



2023年06月09日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.