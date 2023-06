画像生成AI「Stable Diffusion」開発元のCEOは大嘘つきと批判する報道に本人が猛反論するブログを公開

Forbesの報道における虚偽の内容としてMostaque氏が挙げているのは、以下の11点。 ・オックスフォード大学での私の学位について 私は学位を取得するための卒業式に出席しなかったので、実際には学士号や修士号を持っているわけではありません。私はこれらを郵送で受け取るために来月60ポンド(約1万円)を支払うつもりです。 ・私が以前勤めていたヘッジファンドでの仕事について 2016年に共同最高投資責任者としてヘッジファンドに入社し、2017年には通年でトップクラスのポートフォリオ構築を行い、そのパフォーマンスが評価され、EMリスク調整済みヘッジファンド・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。その後、2018年になって他のことに集中するためにヘッジファンドを退職しました。このヘッジファンドは私が入社する前からの業績不振によりつぶれました。 ・新型コロナウイルス感染症に関する国連との取り組みについて 新型コロナウイルス感染症に関する研究を行うための「Collective and Augmented Intelligence Against COVID-19(CAIAC)」において、Stability AIは国連と提携していました。しかし、複数の企業がテクノロジーを共有しなかったり、提供しなかったりしたため、Stability AIは本業に集中するべくCAIACを2022年夏のタイミングで抜けています。なお、CAIACにおける数々の不満については、投資家会議やインタビューの中で話しています。 ・Stable Diffusionについて Stability AIがLMUおよびRunwayといったComputer and Vision学習グループと並び、Stable Diffusionの最初のリリース開発における協力者であることを繰り返し公表してきました。このコラボレーションの詳細は、リリース以来、CompVisおよびStability AIが管理するStable DiffusionのGithubリポジトリで公開されています。さらに、Stable Diffusionの著者5人のうち3人は、ご存知のとおりStability AIで働いています。 ・Amazonとのパートナーシップについて Stability AIはAmazonおよびAWSと戦略的業務提携を結んでいます。この戦略的ビジネス提携の一環として、AWSは2022年8月にStability AIの要件を満たす非常に珍しい専用コンピューティングクラスターを構築しました。4000個のA100クラスターは、パフォーマンスを最適化する単一のスプライン上に専用の容量を備えています。Stable Diffusionの規模を拡大するにつれ、Stability AIからAmazonへの支払いでいくつか問題が発生しましたが、これらはすべて8月までに解決されました。 ・Stability AIの賃金および税金の支払いについて 給料の支払いが遅れるケースがいくつかあったものの、政府の制度などの補助金を待ったり、私が従業員の給与を個人的に負担したりすることで対応してきました。また、影響を受けた従業員に対しては、不便を補​​うために追加の賃金を支払ったり、当座貸越手数料などの関連経費を負担したりしています。また、2021年末以降、通常の業務において給与の支払いが滞ったことはありません。税金の支払いに関する問題はすべて迅速に解決され、全額支払われました。私たちはこれらすべてのプロセスの強化と改善に常に取り組んでいます。 ・人事プロセスを強化・改善するための取り組みについて 2022年夏に経営陣を刷新して以来、従業員の離職率を低く抑えたり、職場環境を改善したりするべく継続的に取り組んでいます。Stability AIでは、毎週タウンホール、匿名フィードバックセッション、経験豊富な新任の人事チームが実施するその他のプログラムを開催しており、従業員はStability AIがどのような改善策を取っているのかを理解するのに役立ちます。 ・MidJourneyとの関係について MidJourneyとStability AIの関係は投資家向けの書面で明らかにされています。書面には「MidJourneyは、私たちがサポートしている独立した組織であり、私たちが作成した画像生成モデルを実装して使用できるようにしています。現在、約5万7000人のメンバーがおり、そのうち1万4000人がアクティブであり、ベータ版のサポート後は、コンピューティングコストをカバーするサブスクリプションを通じて有機的に拡大しています。私たちは、美的スコアリングと好みの学習を導入して、すべてのユーザーの入力を使用してシステムが各ユーザーに合わせて改善されるように、これを積極的に拡張できるよう支援したいと考えています。私たちは、MidJourneyに戦略的なモデルのサポートを提供します。その焦点は、拡張のためではなく、できるだけ多くの人々がこれらの新しいモデルにアクセスできるようにするためのものです」と記されています。 2022年夏、我々はこの製品と他の製品を共同開発するためにMidJourneyと話し合いの場を持ちました。その後、独自の開発に軸足を移すことで、インフラストラクチャースタックに焦点を当てることに決めました。MidJourneyを「独立した組織」と記しているのは、プレゼンテーション資料の読者に誤解させないための明確な意図です。 私たちは常にこのことに細心の注意を払っており、現在のビジネスモデルに落ち着くまでに、コミュニティをコントロールせずにサポートできるさまざまなモデルを実験していました。安定したモデルは私たちのものであり商業的なものですが、物事を分離して明確に保つためにオープンソース全般をよりオープンにサポートしています。 ・Zehraのサポートについて 会社が成長・成熟する中で私とZehra(Mostaque氏の妻)が負担した金銭は、新しい経験豊富な財務チームによって2022年末までに全額解決されました。 ・継続的な資金集めについて Stability AIには大きな前進がありますが、他の多くのスタートアップと同様に、我々は引き続き戦略的投資家との議論に取り組んでいます。現時点では、秘密保持契約(NDA)に署名した投資家に対してはデータルームを公開していません。 ・自閉症研究などについて 私と話をしたことがある人ならば、誰でも私はこの件に非常に真剣に取り組んでいることを知っていると思います。研究で適切なモデルが構築され次第、すぐに詳細を発表するつもりです。

2023年6月4日、経済紙のForbesが「Stable Diffusionの成功を手柄にするAIファウンダーには誇張の歴史がある」という題名のMostaque氏を批判する記事を公開しました。 Stable Diffusion’s AI Benefactor Has A History Of Exaggeration https://www.forbes.com/sites/kenrickcai/2023/06/04/stable-diffusion-emad-mostaque-stability-ai-exaggeration/

・関連記事

画像生成AI「Stable Diffusion」の公式有料アプリ「DreamStudio」の無料版「StableStudio」がオープンソースで公開される - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元のCEOが「AIにおけるオープンソースの重要性」をアメリカ議会に訴える公開書簡を発表 - GIGAZINE



画像生成AI「Stale Diffusion」開発元がテキストからアニメーションを自動生成できる開発者向けAIツール「Stable Animation SDK」をリリース - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がチャットAI「StableVicuna」をリリース - GIGAZINE



Stability AIがオープンソースで商用利用も可能な大規模言語モデル「StableLM」をリリース - GIGAZINE



2023年06月05日 12時05分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.