YouTubeで再び低評価数を表示させる「Return YouTube Dislike」レビュー

・関連記事

YouTubeの「低評価」数が非表示に - GIGAZINE



YouTubeの「低評価の非表示化」を批判した結果2度とコメントができなくなってしまう - GIGAZINE



YouTubeの字幕を自動で翻訳して読み上げてくれる拡張機能「CaptionSpeaker」を使ってみた - GIGAZINE



YouTubeで広告ブロック・ダウンロード・SponsorBlockなどさまざまなプラグインを利用可能なデスクトップアプリ「youtube-music」レビュー - GIGAZINE





2023年06月04日 08時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.