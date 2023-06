悪意あるコードが仕込まれたChrome拡張機能が大量に発見される

セキュリティ研究者で、有名な拡張機能「AdBlock Plus」の元開発者でもあるウラジミール・パラント氏が、Chromeウェブストアにある多数の拡張機能に難読化された悪意あるコードが含まれていたことを発表したと報告しました。 More malicious extensions in Chrome Web Store | Almost Secure https://palant.info/2023/05/31/more-malicious-extensions-in-chrome-web-store/ パラント氏が最初にこの問題を発見したのは、PDFファイルの編集や結合などの機能を持つ「PDF Toolbox」という拡張機能です。200万人以上のユーザーと「4.2」の評価を得ていたこの拡張機能は、表面的には何の変哲もない拡張機能でしたが、アドウェアを配布している「serasearchtop[.]com」というドメインにアクセスし、ブラウザで訪問したあらゆるサイトに任意のJavaScriptコードを挿入する機能を持つことが、パラント氏の詳細な分析により判明しました。 しかし、この拡張機能には広範な権限の要求を正当化するために実装されたPDF変換機能や、無害なデータに見せかけて不審なファイルをダウンロードする偽装コード、すぐにはリクエストを出さないようにして検知を回避する仕組みなどが備わっており、この問題は少なくとも1年間は誰からも気づかれないままだったとのこと。

2023年06月02日 19時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

