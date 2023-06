AI搭載ドローンが標的破壊作戦のシミュレーションで自分のオペレーターを殺害

AI-Controlled Drone Goes Rogue, 'Kills' Human Operator in USAF Simulated Test https://www.vice.com/en/article/4a33gj/ai-controlled-drone-goes-rogue-kills-human-operator-in-usaf-simulated-test

アメリカ空軍のAI搭載ドローンが、「標的を特定して破壊する」というミッションを想定した模擬テストのシミュレーションで、人間のオペレーターを殺害する判断を下していたことがわかりました。「オペレーターを狙わないように」とトレーニングすると、今度はオペレーターがドローンとの通信に用いる通信塔を攻撃したとのことです。 Highlights from the RAeS Future Combat Air & Space Capabilities Summit https://www.aerosociety.com/news/highlights-from-the-raes-future-combat-air-space-capabilities-summit/

2023年06月02日 12時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

