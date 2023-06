ザクッガリッ食感とビアードパパ自慢のカスタードクリームが合体した「恐竜のガリガリたまごシュー」を食べてみた

・関連記事

ココスで「チョコミン党フェア」が開催されていたのでチョコミント愛好家の編集部員が甘味&清涼感のバランスを徹底調査してきたよレビュー - GIGAZINE



ウインナー+コーヒートッピングのピザにホイップクリームをたっぷり乗せて完成するピザハットの「【衝撃】多分それ違うwwwウインナーコーヒー」を食べてみた - GIGAZINE



キャラメルミルクティーの濃厚な甘みを苦みがしっかりと引き出しているハーゲンダッツの「クリーミーコーン キャラメルミルクティー」を食べてみた - GIGAZINE



パイナップルの甘酸っぱさが詰まったマクドナルドの「ゴールデンパインフラッぺ」を飲んでみた - GIGAZINE



遊戯王とココスのコラボメニューとして皿の上に儀式召喚された「ハングリーバーガー」を食べてきた - GIGAZINE



2023年06月01日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.