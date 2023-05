Metaの大規模言語モデル「LLaMA」がChatGPTを再現できる可能性があるとさまざまなチャットAI用言語モデルのベンチマーク測定で判明

・関連記事

チャットAI「LLaMA」を一発でローカルにインストールして「文章の続きを書く機能」を試せる「Dalai」使い方まとめ - GIGAZINE



Metaの「LLaMA」と同規模のAIモデル構築をオープンソースで目指す「RedPajama」開発元のTogetherが2000万ドルの資金調達に成功 - GIGAZINE



GPT-3に匹敵するチャットAIモデル「LLaMA」をiPhoneやPixelなどのスマホで動かすことに成功 - GIGAZINE



Metaの大規模言語モデル「LLaMA」をM1搭載Macで実行可能にした「llama.cpp」がアップデートによりわずか6GB未満のメモリ使用量で実行可能に - GIGAZINE



Metaの大規模言語モデル「LLaMA-65B」のデータが4chanで流出 - GIGAZINE



「オープンソースは脅威」「勝者はMeta」「OpenAIは重要ではない」などと記されたGoogleのAI関連内部文書が流出 - GIGAZINE



2023年05月31日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.