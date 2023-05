歴史上最も長く続いた「文明」は何なのか？

数千年にわたり続く文明として「 中国文明 」や「 古代エジプト文明 」、「 メソポタミア文明 」が広く知られていますが、歴史上最も長く続いた文明がどの文明なのかについては、土地や言語などの観点から議論の対象となっています。こうした世界最長の文明について、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しました。 What was the longest-lasting civilization? | Live Science https://www.livescience.com/archaeology/what-was-the-longest-lasting-civilization

・関連記事

世界の4000年間にわたる国家間の興亡の流れが見るだけでザックリと理解できる「The Histomap」 - GIGAZINE



人類最古の文字「楔形文字」の書き方 - GIGAZINE



古代エジプトの宮殿の庭で発見された「大量の手」は勝利を祝う儀式のために切断された可能性 - GIGAZINE



紀元前1450年頃に書かれた世界最古のミイラ製造マニュアルが見つかる - GIGAZINE



古代エジプトの謎を解く鍵はボードゲームが握っているかもしれない - GIGAZINE

2023年05月30日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.