Twitter風SNS「Bluesky」で「猫関連投稿のみ表示」「人気投稿のみ表示」などタイムラインに表示する投稿の選択アルゴリズムをカスタム可能になったので試してみた

分散型SNSの「 Bluesky 」に、「猫に関する投稿だけ表示」「フォロー中のユーザーの投稿のうち、人気なものを表示」といった特定のアルゴリズムに準じた投稿のみを表示する「 My Feeds 」機能が導入されました。アルゴリズムの仕組みは一般公開されており、誰でも自由にカスタムアルゴリズムを作成可能です。 Bluesky https://bsky.app/ 「My Feeds」はTwitterの「リスト」と似たような働きをする機能で、フォロー中のユーザーからの投稿を表示する「Following」とは別のタイムラインを作り、そこにアルゴリズムに基づいた投稿を表示するというものです。 これがBlueskyのホーム画面。今表示されている「Following」がデフォルトのタイムラインで、「What's Hot」と「Popular With Friends」がそれぞれ「My Feeds」のタイムラインです。

・関連記事

「Bluesky」のアカウント作成手順&実際に使ってみるとこんな感じレビュー、Twitterに激似なので乗り換え・引っ越し先としてかなりアリ - GIGAZINE



「Bluesky」で本人認証をする方法、Twitterと違って無料&自分で全部可能 - GIGAZINE



Twitter代替有力候補SNS「Bluesky」でGIGAZINEが新着ニュース配信を開始&どういう仕組みなのか解説 - GIGAZINE



Twitter乗換先として話題のSNS「Bluesky」について「招待コードはいつゲットできる?」「どんなデータが公開されるの?」といった疑問を解決する公式Q&A - GIGAZINE





2023年05月29日 17時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.