「人生」というゲームで成功するために必要なことは?



ゲームをプレイする際にできるだけ良い結果に導きたいと考える人は多いはず。それは人生においても同じで、プログラマーで作家のオリバー・エンバートン氏が、人生をゲームに見立て、より良い人生を歩むための方法について解説しています。



Life is a game. This is your strategy guide

https://oliveremberton.com/2014/life-is-a-game-this-is-your-strategy-guide/



エンバートン氏は「人生は戦略が重要になるゲームです。その中にはダンスやランニング、ドライブなど楽しいミニゲームが数多くありますが、人生というゲームで成功するための鍵は『リソースを管理すること』です」と述べています。



◆幼年期

エンバートン氏によると、人生というゲームは、ランダムなキャラクターと出生の状況が割り当てられてスタートするとのこと。スタートして最初の15年ほどは、単なるチュートリアルに過ぎず、スキップすることはできません。





◆若年期

若いうちは多くの時間とエネルギーを持っているため、自身のスキルのレベルアップを図る時期とされています。行動のメリットやデメリットを考えて最も効果的なタスクを選択することが重要です。以下の例では、プログラミングを学習すると「コーディングのスキル」「キャリアの将来性」「論理的思考」を獲得できる一方、飲酒を行うと「健康を害する」「エネルギーを失う」「お金を浪費する」などのデメリットが存在します。





エンバートン氏は「これは簡単なことのように聞こえるかもしれませんが、どのタスクを選択すればよいか、正確に判断できるとは限りません。また体が選択したコマンドに従うとは限りません」と述べています。



「ジムに行って運動する」など、何か行動を起こすためには自身の体を突き動かす「意思の力」が重要になります。「テレビを見る代わりに運動する」などの魅力的でない選択をするためには、多くの意思の力が必要です。また、継続してタスクを実行するためにエンバートン氏は「空腹や疲労などのストレスをできるだけ排除する」「重いタスクは1日で成し遂げようとせず複数日に分ける」「最も重要なタスクは最初に実行する」「コンピューターやスマートフォンなど、集中力をそぐ物を遠ざける」ことを推奨しています。



人生というゲームをプレイする上で重要な部分として、エンバートン氏は「タスクの優先順位と健康やエネルギー、意思の力のバランスをとることです」と述べています。





若年期では、意思の力を高めるために、食事や睡眠など、健康的な状態を維持するために時間を割く必要があります。そして、残されたリソースや時間内で自身のスキルを開発する必要があります。「コンピューターのスキルを学ぶ」ことは「プログラマーになる」「Facebookの開発者になる」「億万長者になる」といった形でその後の人生に影響を及ぼすことが考えられます。





一方で、「膝を使ってバランスボールでジャンプする」ことはその後の人生にそれほど影響を及ぼしません。適切なタイミングで適切なタスクを選択することが人生というゲームにとって重要です。





また、各スキルの組み合わせが最も効果を発揮します。「ビジネスのスキル」「信頼がある」「心理学を学んでいる」というスキルを持った人物は起業家への道が開けます。





さらに「料理のスキル」「ダンスのスキル」「心理学」を学んだ人物は良いパートナーに出会うことができると考えられます。





住環境は人生のスキルレベルアップなどの可能性に大きな影響を与えます。エンバートン氏は「地球上のほとんどどこでも人生というゲームはうまくプレイできますが、あなたが女性で、女性の権利が虐げられている国にいる場合、多くの実績のロックを解除できません」と述べています。さらに「誰もが自分にとって最適な場所で生まれる可能性は限りなくゼロに近いので、最適な場所でないことが判明した際には、早めに移住や移動することが重要です」と語っています。



人生というゲームにおいてパートナーを見つけるためには、自分自身を魅力的にすることが重要です。健康な体や精神は自身の魅力度に直結します。十分な睡眠や定期的な運動、健康的な食事は自身の魅力度向上に役立ちます。また、パートナーとの別れは特別なものではないので、学びの機会と捉え、自己の精神や考え方に否定的な影響を与えないようにすることが重要です。さらに、積極的に社会的なイベントに参加して、新しい経験をするとともに、新しい人と出会える状況に身を置くことが大切です。





人生の大半では「お金」というリソースを管理する必要があります。お金の管理には、自身の金銭的な目標とリスクに合わせたさまざまな戦略を取る必要があります。お金の管理で重要になることは、収入に見合った生活をして、少しでも節約し、将来的な不測の事態に備えることです。また、経済的に安定するためには、自身のキャリアと環境を慎重に選ぶ必要があります。自分の得意とする分野で成長するためには積極的に転職などを行うことが大切です。さらに、企業から独立して個人でのビジネスを始めることが大きな収入につながることが多いとされています。独立することは多くの努力と時間が必要ですが、経済的に独立するためには重要なことです。





それでも、人生というゲームにおいてお金を借りるケースも発生します。その際には、教育ローンや住宅ローンなど、将来的な収益につながる投資に限定すべきです。エンバートン氏によると、長期的な価値の少ないものへの借金や浪費は避けるべきとのこと。



◆中年期~老年期

人生というゲームが進行し、人生の後半に進むと、結婚や子育てという要素が発生することもあります。これらは個人の成長に使える時間やエネルギーを大きく減らし、不測の事態に置かれると、自己啓発が困難になる可能性があります。



しかし年齢を重ねるにつれて、通常は家を所有したり、優れた小説を書いたりといった創造的な成果を上がることができるような多くのスキルやリソース、経験を持ち、若い頃にはアクセスできなかった新たなクエストや機会に挑戦できます。





それでも、ゲーム内のすべてのプレイヤーは、平均して、約2万9000日(約80年)で死亡します。ゲーム内において優れたステータスやスキルを獲得することで寿命を少しだけ延ばすことは可能ですが、チートコードは存在しないため、永遠に生き続けることはできません。そのため、人生の後半では自分が死亡した時を含めたさまざまな選択や結果に向き合う必要があります。



エンバートン氏は終わりに「人生というゲーム全体で選択を行うことや必要な戦略を取ることは重要ですが、時間は有限ですぐに過ぎ去ってしまうものです。人生において最高な部分がすでに終わってしまったと実感する前に、与えられた機会を最大限に活用することが重要です」と述べています。