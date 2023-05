2023年05月26日 14時00分 ゲーム

マクドナルドがチキンマックナゲット誕生40周年を「ナゲット型テトリス専用ゲーム機」で祝う、ナゲットっぽい箱からゲーム機が出てくる開封動画も



マクドナルドの人気メニューである「チキンマックナゲット」は1983年にアメリカで発売され、やがて全世界に広がりました。そんなチキンマックナゲットの誕生40周年を祝うため、中国のマクドナルドが「チキンマックナゲット型のテトリス専用ゲーム機」を販売したことが報じられています。



1元1块麦乐鸡,还有童年游戏机!! | 热点更新 | 麦当劳官网

https://www.mcdonalds.com.cn/news/20230524-McNuggets-40-years-2





McDonald's In China Has An Exclusive Tetris Handheld

https://retrododo.com/mcdonalds-tetris-handheld/



New Nugget-Shaped Tetris Handheld From McDonalds Is Real

https://kotaku.com/mcdonalds-chicken-nuggets-tetris-gameboy-handheld-china-1850475895



タイ在住のライターであるアンソニー・ウォレス氏は、中国のマクドナルドで「チキンマックナゲット型のテトリス専用ゲーム機」が販売されるという情報を入手しました。公式ウェブサイトでもその旨が告知されており、販売価格はわずか30元(約600円)となっています。





チキンマックナゲット型のテトリス専用ゲーム機は2023年5月24日に中国全土のマクドナルドで販売され、すぐに売り切れてしまいました。記事作成時点では、中国以外のマクドナルドで販売されるという情報はありませんが、一部の通販サイトで個人が出品したものを購入することも可能だとのこと。



ウォレス氏は当初、このテトリス専用ゲーム機が海賊版なのではないかという懸念を持っていたそうですが、裏面にはしっかりと公式のライセンス表記があったことが報告されています。



by Chen Vito



YouTubeでは、チキンマックナゲット型のテトリス専用ゲーム機を入手した人がアップロードした開封動画を見ることが可能です。



McDonald's Chicken Nuggets Tetris Gameboy toys Unboxing - YouTube





購入したセットには、チキンマックナゲットのような見た目の紙箱と持ち運び用のポーチが付属しています。





ポーチにはマクドナルドのロゴやナゲットが描かれています。





ゲーム機本体が入った紙箱はこんな感じ。





箱を開けると、中からビニール袋に入ったゲーム機が出てきました。





袋の中には本体とステッカーが入っています。





ゲーム機はナゲットのような見た目をしており、十字ボタンや回転ボタン(右下)、電源ボタン(右上)などが付いています。





電源ボタンを押すと起動します。





画面に「TETRIS」の文字が流れました。





テトリスは十字ボタンと回転ボタンを使ってプレイすることが可能。





回転ボタンは1つしかないため、テトリミノは一方向にしか回転させることはできません。





ゲーム機は持ち運び用のポーチにすっぽり収まるサイズです。