Microsoftがアプリのレビューの概要をAIが生成する機能やAIを用いたアプリを強調表示する「AI Hub」などをMicrosoft Storeに導入することを発表

Microsoftが現地時間2023年5月23日から開催している開発者向けイベント「 Microsoft Build 」で、同社のアプリストア「 Microsoft Store 」向けに、AIによるレビューの概要を生成する機能を追加することを発表しました。また、MicrosoftはAIを用いたアプリを強調表示して宣伝する「 AI Hub 」をMicrosoft Storeに導入することなどを発表しています。 Welcoming AI to the Microsoft Store on Windows - Windows Developer Blog https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2023/05/23/welcoming-ai-to-the-microsoft-store-on-windows/

2023年05月24日 15時02分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1r_ut

