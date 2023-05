めかぶ・オクラ・山かけでネバネバ三昧なすき家の「めかぶオクラ牛丼」「山かけめかぶオクラ牛丼」「山かけめかぶオクラ牛丼」試食レビュー

・関連記事

ネバネバ食感の海藻「アカモク」を使用した「アカモクねばとろととり天の定食」をやよい軒で食べてみた - GIGAZINE



具材とうどんをシェイクしてさっぱりと食べられるテイクアウト専用の「丸亀シェイクうどん」全5種試食レビュー - GIGAZINE



巨大ハンバーグをシャキシャキねぎが覆い尽くす「ねぎたっぷりハンバーグスパイスカレー」など松屋の「ねぎたっぷりスパイスカレー」3種を食べてみた - GIGAZINE



牛肉&うなぎの贅沢な味わいを楽しめるなか卯の「牛すきうな重」試食レビュー - GIGAZINE



牛乳50%以上の超ミルキーホワイトソースを使った松屋の「チーズホワイトソースハンバーグ定食」など2種を食べてみた - GIGAZINE



バターチキンカレーなのに想定外にトマトが美味なファミマ「カッチャルバッチャル監修 バターチキンカレー」試食レビュー - GIGAZINE



2023年05月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.