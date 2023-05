Intelが毎秒200京回計算するスパコンを使って1兆パラメーターのジェネレーティブAIを開発中

・関連記事

世界最速のスパコントップ500でAMDが大躍進中、1位はフロンティアが守り富岳は2位 - GIGAZINE



数百億円超を費やしてMicrosoftがChatGPTの開発元であるOpenAIのためにAI開発用のスパコンを構築 - GIGAZINE



NVIDIAの独占を防ぐためにMicrosoftとAMDが協力体制を取っている - GIGAZINE



「ChatGPT」などの自動生成AIは世界のGDPを7%増加させると同時に3億人の雇用に影響を与えるという調査報告、日本は世界で3番目に大きな影響を受けるとの指摘も - GIGAZINE



日本人の75%がAIを「役に立つ」とする一方で2%が「悪の権化」と評価、アメリカの別調査ではAIが人類を脅かす可能性があると61%が信じており66%以上が悪影響を懸念 - GIGAZINE



2023年05月23日 17時23分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

