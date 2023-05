「甘酸っぱい⻘春物とは全力で逆走している、ヒリヒリした⻘春」を描いたという岡田麿里監督のオリジナルアニメ映画「アリスとテレスのまぼろし工場」特報映像公開

・関連記事

2023年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



「あの花」「ここさけ」を送り出した脚本家・岡田麿里の初監督作品は「さよならの朝に約束の花をかざろう」 - GIGAZINE



「あの花」「ここさけ」脚本の岡田麿里初監督作品「さよならの朝に約束の花をかざろう」本予告編公開 - GIGAZINE



「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」は少年たちの絆と成長の物語、2015年10月放送開始で監督は長井龍雪 - GIGAZINE



2023年05月21日 22時00分00秒 in 動画, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.