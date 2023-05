2023年05月21日 20時00分 サイエンス

クモのメスは交尾中に「死んだフリ」をする、一体なぜ?



クモやカマキリといった生き物の中には、交尾が終わった後にメスがオスを食べてしまうものがあり、食べられてしまってはたまらないクモのオスは「カタパルト式脱出機構」でメスから逃げるといった工夫をしています。一方、岩の隙間などに漏斗状の巣を作るジョウゴグモの一種のメスは、交尾中に死んだふりをすることで、オスを安心させる習性を持っていることが分かりました。



なお、この記事にはクモの画像が掲載されているので苦手な人は注意してください。



Females adopt sexual catalepsy to facilitate mating | Current Zoology | Oxford Academic

https://doi.org/10.1093/cz/zoad010





Female spiders play dead during sex so males don't have to worry about being eaten | Live Science

https://www.livescience.com/female-spiders-play-dead-during-sex-so-males-dont-have-to-worry-about-being-eaten





今回、交尾を有利にするために死んだふりをすることが確かめられたのは、中国江西省の井崗山に生息しているAterigena aculeataというジョウゴグモの一種です。



Aterigena aculeataは、交尾後にメスがオスを食べてしまう「性的共食い」をすることが知られています。一説には、メスは捕食から逃げられる優れたオスと繰り返し交尾し、逃げられないオスは食べてしまうことで交尾相手の品定めをしているのではないかとも言われていますが、交尾の度に命の危険にさらされるオスは交尾に慎重にならざるを得ません。





一方、Aterigena aculeataのメスは、交尾の際にまるで死んだように足を丸めて動かなくなる「性的カタレプシー」という行動を見せることも、これまでの観察で判明していました。メスが死んだように動かなくなることで、オスは食べられる心配をせずに交尾にいそしむことができますが、これはオスが何らかの方法でメスを動けなくしているのか、メスがオスのために自分から死んだふりをしているのかは分かっていませんでした。



そこで研究チームは、性的カタレプシーを起こした直後のメス、試験管に入れて揺さぶって擬死(タナトーシス)を起こさせたメス、オスが分泌する可能性のある麻酔のような物質で眠らせたメスを液体窒素で冷凍して粉砕し、化学物質を分析して比較する研究を行いました。



以下は、Aが普通の状態のAterigena aculeataのメス、Bが性的カタレプシー状態のメス、Cが麻酔で眠っているメス、Dがタナトーシス状態のメスです。





もし性的カタレプシーを起こしたメスと麻酔で眠らせたメスの化学物質が似ていれば、オスが交尾のためにメスを眠らせていることになります。一方、タナトーシスのメスと同じであれば、メスはオスと交尾するために自分で死んだふりをしていたことになります。



分析の結果、性的カタレプシーを起こしたメスはタナトーシス状態のメスとほとんど同じだということが分かりました。これは、性的カタレプシーはメス主導で発生している現象だということを強く示唆しています。





この研究を発表した論文の共著者であるオーストラリア・メルボルン大学のマーク・エルガー氏は、「クモの交尾はメスが性的カタレプシーに陥ったときにのみ行われるため、メスがこれをやらないと交尾は続行されません」と話しました。



なお、性的カタレプシーで死んだようになっているメスと交尾しても、オスはそれがたぬき寝入りだと見抜いているとのこと。なぜなら、交尾をした後にオスは後ずさりし、メスが起き上がるやいなや一目散に逃げ出すからです。





エルガー氏によると、性的カタレプシーを起こすのはAterigena aculeataのメスだけではないとのこと。今回の研究により、Aterigena aculeataのメスが自発的に性的カタレプシーを起こしている可能性が高いことが分かりましたが、他の種でも同じかどうかはまだ分かりません。



エルガー氏は「これがメスによる相手選びのメカニズムとして進化してきたものなのか、それともオスが共食いから身を守るためのメカニズムとして進化してきたのかは、まだ明らかではありません」と話しました。