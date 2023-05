2023年05月20日 23時35分 食

“選ばれし者の知的飲料”ドクターペッパー味のアイスクリームが登場



「STEINS;GATE」の主人公・岡部倫太郎から“選ばれし者の知的飲料”と表現されるドクターペッパーの風味をしたアイスクリーム「Dr Pepper Float(ドクターペッパーフロート)」が、アイスクリームメーカー・Blue Bellとのコラボで登場しました。



「ドクターペッパーフロート」は、クリーミーなバニラアイスにドクターペッパー風味のシャーベットを混ぜたもので、ドクターペッパーとBlue Bellがいずれもテキサス州を代表する企業だということでコラボが実現しました。



Blue Bellのセールス&マーケティング担当バイスプレジデントであるジミー・ローホーン氏は「Blue Bellのアイスクリームにドクターペッパーを注いだ、最高のアイスクリームフロートです。ぜひ手を加えて、独自のバージョンを作ってみてください。ドクターペッパー風味のシャーベットの食感がなめらかなバイラアイスと絶妙にマッチしています。ソーダグラスではなくボウルが欲しくなるかもしれませんよ」と語っています。



ドクターペッパーのブランドマーケティング担当バイスプレジデントのジョン・アルバラード氏も「ドクターペッパーはテキサスの伝統を重視しており、同じテキサス生まれのブランドであるBlue Bellと組んで、新たなお菓子を生み出すことを楽しみにしています。ドクターペッパーのファンに、新たなドクターペッパーの楽しみ方を提供することが待ちきれません」と、コラボを熱く語りました。



ドクターペッパーフロートは2024年まで、パイントサイズとハーフガロンサイズで提供されます。なお、販売はアメリカのアラバマ州、アリゾナ州、アーカンソー州、コロラド州、フロリダ州、ジョージア州、イリノイ州、インディアナ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、ネバダ州、ニューメキシコ州、ノースカロライナ州、オハイオ州、オクラホマ州、サウスカロライナ州、テネシー州、テキサス州、バージニア州、ワイオミング州の店舗で行われるとのことです。