乾燥機の中の放射線量が高くなる理由とは？

放射線は目に見えませんが、ガイガーカウンターなどのデバイスを用いることで身の回りの放射線の量を測定できます。物理学関連のQ&Aサイト「Physics Stack Exchange」には「衣類乾燥機の中の線量を測定したら、家の平均的な線量より高かった」という報告が寄せられています。 Why is my dryer radioactive? - Physics Stack Exchange https://physics.stackexchange.com/questions/764460/

・関連記事

行方不明になった「放射性物質入り極小カプセル」が1400kmに及ぶ大捜索によって発見される - GIGAZINE



「放射性の塗料を塗ったキツネ」を日本に放す作戦が第二次世界大戦で検討されていた - GIGAZINE



「人間は誰もが放射性物質」と専門家、生命と放射線の切っても切れない関係とは? - GIGAZINE



なぜ「沈没船の鋼」が放射線を検出するガイガーカウンターに用いられてきたのか? - GIGAZINE



「5Gから体を守るネックレス」は放射性物質だった - GIGAZINE



2023年05月19日 19時08分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.