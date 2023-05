中国政府の支援を受けたサイバー攻撃グループ「カマロドラゴン」がルーターにバックドアを設けネットワーク侵害を行っている

Malware turns home routers into proxies for Chinese state-sponsored hackers | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2023/05/malware-turns-home-routers-into-proxies-for-chinese-state-sponsored-hackers/

The Dragon Who Sold His Camaro: Analyzing Custom Router Implant - Check Point Research https://research.checkpoint.com/2023/the-dragon-who-sold-his-camaro-analyzing-custom-router-implant/

攻撃者が検出を回避しつつ、感染したデバイスを完全に制御して侵害されたネットワークにアクセスできるルーター向けインプラントの存在が、セキュリティ企業Check Pointの調査チーム・Check Point Research(CPR)によって明らかになりました。インプラントを仕掛けているのは、中国政府が支援するAPT(Advanced Persistent Threat:高度持続的脅威)グループ「Camaro Dragon(カマロドラゴン)」であるとみられています。 Check Point Research reveals a malicious firmware implant for TP-Link routers, linked to Chinese APT group - Check Point Blog https://blog.checkpoint.com/security/check-point-research-reveals-a-malicious-firmware-implant-for-tp-link-routers-linked-to-chinese-apt-group/

2023年05月18日 13時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

